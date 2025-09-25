Армия России атаковала ракетами ОТРК "Искандер" полигон Гончаровский, уничтожив заглубленный штаб, сообщили в силовых структурах

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. ВСУ потеряли при российском ударе по полигону в Черниговской области до 300 человек, уничтожен заглубленный штаб. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Как сообщили ранее в Сухопутных войсках ВСУ, в результате комбинированного удара и точного попадания в укрытие "полностью избежать потерь среди личного состава не удалось", также есть раненые среди личного состава.

"Нанесен ракетный удар ОТРК "Искандер" по полигону Гончаровский в Черниговской области. Уточненные потери противника составили до 300 человек мобилизованного личного состава. Уничтожен заглубленный штаб полигона, а также ангары с техникой и контейнеры с БПЛА дальнего действия", - сказал собеседник.

Потери понесли 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада, 3-я отдельная тяжелая механизированная бригада, 111-я отдельная бригада теробороны и 429-й полк беспилотных систем "Ахиллес".

Уничтожены 3 ангара с техникой и 12 автомобилей ВСУ.