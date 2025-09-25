Всего за сутки военнослужащие РФ отразили семь контратак

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Российские военные за сутки отразили в Сумской области семь контратак ВСУ, уничтожено до взвода солдат противника. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На сумском направлении противник провел семь контратак штурмовыми группами 225-го отдельного штурмового полка, усиленными личным составом 158-й отдельной механизированной бригады: пять в районе Алексеевки и по одной в районе Варачино и Кондратовки. Успеха не имел. В ходе отражения уничтожено до взвода живой силы противника, двое взяты в плен", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, огнем артиллерии и ударами дронов сорваны две попытки выдвижения на позиции ВСУ в районе Юнаковки и Алексеевки, уточнил он.

Группировка войск "Север" продолжает создание полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях.