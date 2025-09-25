"Шквал" составлял основную силу бригады ВСУ, сообщили российские силовики

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Подразделения "Шквал" 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, состоящие из бывших заключенных, практически полностью уничтожены в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"В 92-й отдельной штурмовой бригаде ВСУ практически полностью уничтожены подразделения "Шквал", состоящие из бывших заключенных", - сказал собеседник.

Он добавил, что "Шквал" составлял основную ударную силу в бригаде, в результате чего ее наступательный потенциал значительно снизился.