Военный обозреватель отметил, что российские операторы дронов нарушают логистику противника в городе

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Контроль над дорогой, которая ведет из Купянска в Петропавловку, резко ухудшит положение гарнизона ВСУ в населенном пункте. Об этом ТАСС сказал военный обозреватель Борис Рожин.

"Если говорить по текущей обстановке в Купянске, то российские войска продолжают постепенно продвигаться к центральной части города. Ключевое значение имеет дорога, которая проходит через Купянск на восток в направлении Петропавловки. Контроль над дорогой резко ухудшит положение гарнизона противника в Петропавловке, который находится на левом берегу Оскола", - отметил он.

По словам Рожина, несмотря на сопротивление ВСУ город будет освобожден, поскольку российские операторы ударных дронов нарушают логистику противника. "Купянск будет постепенно освобожден, как освобождались до этого Курахово и еще целый ряд городов. То есть постепенной зачисткой жилой застройки. Этому также способствует обрезанная логистика противника за счет наращивания ударов российскими FPV-дронами по линиям снабжения ВСУ в районе Купянска", - сказал он.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что соединения и воинские части группировки войск "Запад" успешно решают задачи по освобождению города Купянск. Из 8 667 зданий взято под контроль 5 667. В настоящее время российские войска заблокировали крупную группировку противника с северной и западной стороны, взяв ее полукольцо. Продолжается выполнение боевых задач по блокированию неонацистов с южной стороны.

Через Купянск проходят пути снабжения группировки ВСУ на восточном берегу Оскола. Населенный пункт стал ключевым объектом противника для контроля над восточной частью Харьковской области.