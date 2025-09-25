Российские военнослужащие уже зачистили около 50 домов и хозпостроек, сообщил военный эксперт

ЛУГАНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Российские военнослужащие, форсировав реку Нитриус и закрепившись на ее западном берегу, продвигаются в Новоселовке Донецкой Народной Республики и уже зачистили около 50 домов и хозпостроек. Продвижение ВС РФ вынуждает солдат Вооруженных сил Украины отступать на западные окраины Новоселовки. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"После форсирования реки Нитриус и закрепления на западном берегу наши войска начали планомерно продвигаться в населенном пункте Новоселовка в ДНР. На данный момент по улицам Шевченко и 1 Мая зачищено порядка 50 домостроений и хозпостроек. Под огневой контроль взяты позиции вооруженных формирований Украины в районе поселкового совета и школы", - сказал он.

Военный эксперт отметил, что солдаты ВСУ еще пытаются удерживать свои позиции в центральной части Новоселовки, однако под давлением подразделений РФ "им приходится оттягивать силы и средства на западные окраины" населенного пункта.