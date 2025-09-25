Как уточнили в Минобороны РФ, 45 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожили над территориями Ростовской области, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Средства ПВО за ночь сбили 55 украинских беспилотников над регионами России, акваториями Черного и Азовского морей.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"С 23:00 мск до 07:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 45 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Ростовской области, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей. Всего в ночное время дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сообщили в Минобороны.