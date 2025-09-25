Украинские солдаты подобным образом пытаются сыграть на человечности российских бойцов, заявил военный эксперт

ДОНЕЦК, 25 сентября. /ТАСС/. Украинские войска при отступлении с ряда территорий в Днепропетровской области минируют детские тела. Об этом рассказал ТАСС военный эксперт Игорь Кимаковский.

"Действия нашего противника всякий раз поражают своей циничностью. В Днепропетровской области замечены факты минирования украинской стороной тел не только собственных сослуживцев и гражданских, но даже детей", - сказал Кимаковский.

Он пояснил, что таким образом ВСУ пытаются сыграть на человечности российских военнослужащих.