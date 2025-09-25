Российские бойцы заняли укрепленные позиции ВСУ, отметил военный эксперт

ЛУГАНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Российские военнослужащие заняли территорию шахты №6, расположенную на северных окраинах Северска в Донецкой Народной Республике, где солдаты ВСУ обустроили хорошо укрепленные позиции с разветвленной системой снабжения. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"В ходе развития успеха в районе Серебрянки в ДНР наши войска продвинулись в юго-западном направлении и заняли территорию в районе шахты №6, расположенную на северных окраинах города Северска. Шахту украинские боевики использовали в военных целях, сделав из нее хорошо укрепленную позицию с разветвленной системой снабжения, на трубах предприятия были установлены средства обнаружения и связи", - сказал он.

Марочко добавил, что вокруг шахты ВСУ разместили наблюдательные посты и опорные пункты, за которые на данный момент еще идут бои. По его словам, российские силы в данном районе "имеют стратегическое преимущество", поскольку ранее заняли ряд высот, которые позволяют контролировать обширные участки на северных окраинах Северска.