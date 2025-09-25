Также российские военные ликвидировали до трех солдат противника в пункте временной дислокации, сообщили в Минобороны РФ

ДОНЕЦК, 25 сентября. /ТАСС/. Операторы дронов и артиллеристы Южной группировки войск на краматорско-дружковском направлении уничтожили до трех солдат ВСУ в пункте временной дислокации (ПВД), пункт управления БПЛА, а также два автомобиля противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Разведка 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск обнаружила местоположение пункта временной дислокации противника с живой силой до трех человек и передала координаты операторам FPV-дронов и расчету 152-мм гаубицы "Мста-Б". Прямым попаданием ПВД был уничтожен", - говорится в сообщении.

Также расчет "Мста-С" и операторы FPV-дронов уничтожили пункт управления и место запуска украинского тяжелого дрона R-18.

Кроме того, на краматорско-дружковском направлении операторы FPV-дронов 71-й гвардейской мотострелковой дивизии уничтожили два пикапа ВСУ.