Южная группировка войск также ликвидировала бронемашину "Козак-2" и БПЛА "Валькирия" на краматорско-дружковском направлении

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Российские военнослужащие Южной группировки войск уничтожили два артиллерийских орудия и 120-мм миномет противника на константиновском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В Донецкой Народной Республике на константиновском направлении операторами БПЛА Южной группировки войск в ходе воздушной разведки <…> обнаружены и во взаимодействии с расчетами артиллерии и уничтожены два артиллерийских орудия и 120-мм миномет Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что гаубицы противника были уничтожены в районе Константиновки, а миномет - в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища. "В районе н. п. Константиновка уничтожена M777 - американская 155-мм буксируемая гаубица. Также <…> уничтожено артиллерийское орудие в окрестностях н. п. Николайполье. Также расчетом БПЛА <…> в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища в районе н. п. Степановка была <…> уничтожена замаскированная позиция 120-мм миномета ВСУ", - рассказали в ведомстве.

В Минобороны также сообщили об уничтожении силами группировки бронемашины "Козак-2" и БПЛА "Валькирия" на краматорско-дружковском направлении СВО. "Операторы FPV-дронов 71-й гвардейской мотострелковой дивизии Южной группировки войск уничтожили боевую бронированную машину «Козак-2» ВСУ на краматорско-дружковском направлении СВО. Противник, совершавший ротацию на бронированной технике, был замечен оператором беспилотного летательного аппарата и уничтожен FPV-дроном. Кроме того, операторы FPV-дронов заметили БПЛА противника «Валькирия» и уничтожили его в небе тараном", - информировали в оборонном ведомстве.