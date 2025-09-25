Воздушная разведка бригады Север-V выявила передвижение пехоты противника и атаковала артиллерией

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Украинский солдат в районе Часова Яра притворился мертвым после удара. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Добровольческого корпуса, действующего в составе Южной группировки войск.

На кадрах, предоставленных корпусом, видно, как севернее Часова Яра воздушная разведка бригады Север-V выявила передвижение пехоты противника. Первый удар нанесла артиллерия, поразив обе цели. Однако при детальном осмотре выяснилось, что один из бойцов подает признаки жизни - он притворялся мертвым.

