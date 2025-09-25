Как уточнил советник главы ДНР, ВСУ не оставляют попыток перебросить резервные силы из числа штурмовиков

ДОНЕЦК, 25 сентября. /ТАСС/. Российские штурмовые подразделения взяли Красноармейск в полукольцо. Как сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский, давление на группировку ВСУ в городе оказывается с северной, южной и восточной сторон.

"Красноармейск в полукольце. С трех сторон наши штурмовые группы оказывают давление на противника в городе. Вооруженные формирования Украины поджаты с севера, юга и востока", - сказал Кимаковский.

При этом, как уточнил советник, ВСУ не оставляют попыток перебросить резервные силы из числа штурмовиков, а также укрепляют оборону при помощи подразделений БПЛА.