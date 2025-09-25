Основная причина - мощные российские авиаудары и большие потери в личном составе, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский

ДОНЕЦК, 25 сентября. /ТАСС/. Украинские войска готовятся к бегству из села Вербовое в Днепропетровской области. Как рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский, основная причина - мощные российские авиаудары и большие потери в личном составе.

"Противник из состава 154-й отдельной механизированной бригады ВСУ паникует и готовится к бегству из Вербового, по которому наши ВКС наносят массированные удары. При этом противник несет большие потери", - сказал Кимаковский.

По его словам, только за последние сутки по населенному пункту было нанесено 4 авиаудара, в результате которых ВСУ потеряли 10 человек погибшими и 5 - ранеными.