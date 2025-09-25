Бойцы РФ уничтожили блиндаж с пехотой ВСУ и пункт БПЛА на северском направлении

В МО России отметили, что подразделения группировки войск "Южная" ведут постоянную боевую работу по переднему краю линии обороны противника, нанося колоссальный урон его инфраструктуре и управления средствам разведки

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Российские военнослужащие Южной группировки войск уничтожили блиндаж с живой силой противника, а также пункт управления беспилотниками на северском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Подразделения Южной группировки войск, продолжая вести постоянный контроль за тылами противника, с помощью ударных дронов выявили и уничтожили блиндаж с живой силой, антенну связи и пункт управления БПЛА противника на северском направлении", - говорится в сообщении.

В ведомстве также рассказали об уничтожении силами группировки пункта управления дронами противника в районе Северска. "В результате выявления разведкой целей в районе н. п. Северск точными попаданиями был уничтожен пункт управления беспилотниками противника", - сказали там.

Отмечается, что подразделения группировки войск "Южная" ведут постоянную боевую работу по переднему краю линии обороны противника, нанося колоссальный урон его инфраструктуре и управления средствам разведки.