Военнослужащие не давали противнику пройти, уничтожая его технику и живую силу, отметил командир спецназа

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Бойцы спецназа "Ахмат" два месяца в полном окружении обороняли позицию "Колизей" в Курской области. Об этом сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

"Ребята, которые у меня находились на позиции "Колизей" - это животноводческий комплекс между Черкасским-Поречным и Мартыновкой, - <...> почти два месяца были в полном окружении, не давая противнику пройти колонной через эту дорогу, уничтожая ежедневно его технику и живую силу, которая пыталась там продавиться", - написал Алаудинов в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что может рассказать о множестве случаев героизма. Так, Алаудинов вспомнил бойцов, которые "зачистили две улицы", когда заходили в Черкасское-Поречное. "Противник длительное время пытался пробиться, но ни один из них не отступил от позиций, не сдался в плен. Все ребята героически погибли. Это истории героизма ребят, которые собраны со всех регионов России и которые стоят плечом к плечу до последнего, защищая нашу русскую землю", - отметил он.