ТАСС: ВСУ запрещали военным отходить от Клебан-Быкского водохранилища

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Украинское командование требовало военнослужащих удерживать позиции возле Клебан-Быкского водохранилища. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"С украинской стороны поступает разрозненная информация, что командование запретило отход и перегруппировку, требуя удерживать позиции перед наступлением российских войск", - отметили в силовых структурах.

По данным силовиков, пытаясь стабилизировать ситуацию, командование ВСУ пыталось ввести резервы на позиции, но минимум три попытки пробиться к окруженным подразделениям оказались неудачными. Резервные силы понесли значительные потери в личном составе и технике и были вынуждены отступить.

Ранее в Минобороны России заявили, что с 23 августа подразделения Южной группировки приступили к уничтожению окруженной в районе Клебан-Быкского водохранилища группировки противника. В настоящее время, по данным военного ведомства, основная часть блокированной группировки ВСУ уничтожена, ее остатки насчитывают около 80 человек.