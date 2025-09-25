Истребительное сопровождение обеспечивали самолеты Су-35С и Су-30СМ Воздушно-космических сил

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Берингова и Охотского морей в сопровождении Су-35 и Су-30СМ ВКС РФ. На отдельных участках их сопровождали иностранные истребители, сообщили в Минобороны России.

"Cтратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Берингова и Охотского морей. Продолжительность полета составила более 14 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С и Су-30СМ Воздушно-космических сил. В ходе полета экипажи самолетов дальней авиации осуществили дозаправку топливом в воздухе. На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождались истребителями иностранных государств", - сообщили в военном ведомстве.

В Минобороны РФ отметили, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей. При этом все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.