ТАСС: ВС РФ уничтожили солдат ВСУ при попытке бегства из Кировска

В российских силовых структурах уточнили, что выявила беглецов воздушная разведка

ДОНЕЦК, 25 сентября. /ТАСС/. Российские войска при зачистке юго-западных окраин Кировска в ДНР уничтожили бронеавтомобиль и две группы ВСУ при попытке бегства, рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

"На юго-западе Кировска расчеты БПЛА группировки войск "Запад" уничтожили две сбегающие из населенника группы противника и бронеавтомобиль", - сообщили в силовых структурах.

Там уточнили, что выявила беглецов воздушная разведка. По данным силовиков, в населенном пункте по большей части остались разрозненные группы противника, идут зачистки.