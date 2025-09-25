25 сентября, 20:39
Военная операция на Украине

ТАСС: ВС РФ уничтожили солдат ВСУ при попытке бегства из Кировска

© ТАСС
В российских силовых структурах уточнили, что выявила беглецов воздушная разведка

ДОНЕЦК, 25 сентября. /ТАСС/. Российские войска при зачистке юго-западных окраин Кировска в ДНР уничтожили бронеавтомобиль и две группы ВСУ при попытке бегства, рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

Читайте такжеВоенная операция на Украине. Онлайн

"На юго-западе Кировска расчеты БПЛА группировки войск "Запад" уничтожили две сбегающие из населенника группы противника и бронеавтомобиль", - сообщили в силовых структурах.

Там уточнили, что выявила беглецов воздушная разведка. По данным силовиков, в населенном пункте по большей части остались разрозненные группы противника, идут зачистки. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине