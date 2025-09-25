ТАСС: ВСУ показали полигон в Черниговской области, по которому РФ нанесла удар

На Украине ищут виновных в ударе ВС РФ по полигону в Черниговской области

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Виновных в российском ударе по полигону в Черниговской области ищут на Украине, забыв, что месяц назад ВСУ сами опубликовали видео с кадрами подготовки новобранцев на этом полигоне. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На Украине ищут виновных в ударе ВС РФ по полигону в Черниговской области. <…> Однако все забыли, что около двух недель назад украинские ресурсы сами публиковали видео "подготовки" молодого пополнения на неком полигоне в Черниговской области, а именно проявления факта неуставных взаимоотношений. По кадрам было ясно, что мобилизованные прибыли на полигон совсем недавно и не успели получить форму", - обратил внимание собеседник агентства.

Накануне Сухопутные войска Вооруженных сил Украины заявили, что в результате комбинированного удара и точного попадания в укрытие "полностью избежать потерь среди личного состава не удалось". В силовых структурах сообщали ТАСС, что потери ВСУ после российского удара по Черниговской области составили около 300 человек.

По его словам, сразу после публикации информации от ВСУ, в украинских соцсетях появился шквал критики в адрес руководства украинской армии от блогеров и простых граждан. Собеседник отметил, что обсуждавшие данный вопрос сошлись во мнении, что виной стало отсутствие ПВО в Черниговской области, что позволяло российским беспилотникам находиться в воздушном пространстве.

Еще одной причиной назвали неудачное расположение полигона рядом с белорусской границей. Также появились версии о предателях в рядах ВСУ, после которой украинские пропагандисты смонтировали видео о том, что наводчик якобы был задержан.

В начале сентября в российских силовых структурах сообщали ТАСС о том, что разошедшийся в сети ролик, на котором украинские инструкторы заставляют ползти новобранцев, которые не успели даже получить военную форму, было снято в одном из учебных центров Черниговской области.