По флангам на ВСУ давят подразделения российских войск, с тыла не дает отступить водохранилище, рассказали российские силовики

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Подразделения ВСУ возле Клебан-Быкского водохранилища в ДНР оказались в ловушке, сообщили в российских силовых структурах.

"По сути, боевики ВСУ оказались в ловушке: по флангам давят подразделения российских войск, а с тыла естественной преградой не дает отступить Клебан-Быкское водохранилище. Единственной логистической артерией для подвоза личного состава и боеприпасов остается дорога в районе Александро-Калиново, но и она уже находится под огневым контролем российских войск", - пояснил собеседник агентства.

Он указал, что в радиоперехватах и переписках украинские солдаты отмечают тяжелое положение и выражают недовольство приказами. По данным силовых структур, пути отхода ВСУ перекрыты, а Клебан-Быкское водохранилище создает естественную преграду, из-за чего остается высоким риск полного окружения и разгрома позиций.

Ранее Минобороны РФ заявило, что с 23 августа подразделения Южной группировки приступили к уничтожению окруженного в районе Клебан-Быкского водохранилища противника. В настоящее время, по данным военного ведомства, основная часть блокированной группировки ВСУ уничтожена, ее остатки насчитывают около 80 человек.