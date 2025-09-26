Таким образом противник стремится скрыть данные о потерях, отметил советник главы ДНР

ДОНЕЦК, 26 сентября. /ТАСС/. Украинские войска сжигают тела солдат, погибших в Кировске на краснолиманском направлении. Как рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский, для этого ВСУ сбрасывают тела в подвалы домов и поджигают.

"Украинское командование с целью сокрытия потерь в Кировске заставляет военнослужащих сжигать тела своих сослуживцев. Их скидывают в подвалы некогда жилых домов и поджигают, а в докладах командованию подают их как без вести пропавших", - сказал советник.

Кроме того, по данным Кимаковского, командиры ВСУ пытаются всячески скрыть практически полную потерю территории Кировска и окрестностей. Он уточнил, что в докладах высшему командованию военные сообщают о продолжающихся боях на территории населенного пункта и его окрестностях, которые на самом деле окончательно утрачены.

Ранее стало известно, что при бегстве из Кировска в ДНР ВСУ сжигали жилые дома и инфраструктуру.