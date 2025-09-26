ВС РФ уничтожили бронемашину HMMWV ВСУ на константиновском направлении

Цель поразили бойцы группировки "Юг", отметили в Минобороны

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Российские военнослужащие Южной группировки войск уничтожили ударным беспилотником бронемашину HMMWV ВСУ с личным составом на константиновском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения Южной группировки войск, продолжая вести постоянный контроль за тылами противника в районе Константиновки, с помощью ударных дронов выявили ротацию живой силы противника, которая осуществлялась с помощью <…> HMMWV ВСУ. Попаданиями ударных дронов техника с личным составом была уничтожена", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что расчеты ударных дронов Южной группировки войск ведут постоянную работу в ближнем тылу противника, лишая его возможности осуществлять эффективную оборону.