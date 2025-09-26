ТАСС: ВС РФ уничтожили более половины окруженных у Синельникова солдат ВСУ

Отдельные подразделения противника все еще остаются в окружении

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Российские военные уничтожили в Синельниковском лесу Харьковской области более половины личного состава ВСУ, попавшего в окружение. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"На харьковском направлении в Синельниковском лесу продолжают оставаться в окружении подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады и 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ. С момента блокирования уничтожено более половины личного состава противника, удерживающего позиции в лесу в окружении", - сказал собеседник агентства.