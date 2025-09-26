Украинские солдаты также просят усилить позиции на этом участке фронта за счет резерва командования, отметил военный эксперт

ЛУГАНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Солдаты Вооруженных сил Украины жалуются офицерам на продвижение российской армии сразу у трех поселений восточнее Купянска Харьковской области: Кучеровки, Петропавловки и Песчаного. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, солдаты просят усилить позиции на данном участке за счет резерва командования.

"За истекшие сутки по данным, полученным от радиоэлектронной разведки ВС РФ, стало известно о реакции противника на усиление давления российской армии восточнее населенного пункта Купянск Харьковской области. Противник отмечает активизацию и наращивание давления российских сил в районах населенных пунктов Кучеровка, Петропавловка и Песчаное", - сказал он со ссылкой на разведку РФ.

Военный эксперт добавил, что солдаты ВСУ также просят Киев усилить позиции на этом участке фронта за счет резерва командования, поскольку "восполнение потерь не покрывает обеспеченность в личном составе" и никак не влияет на боеготовность подразделений.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что соединения и воинские части группировки войск "Запад" успешно решают задачи по освобождению города. Из 8 667 зданий взято под контроль 5 667. Российские войска заблокировали крупную группировку противника с северной и западной стороны, взяв ее полукольцо. Продолжается выполнение боевых задач по блокированию неонацистов с южной стороны.

Через Купянск проходят пути снабжения группировки ВСУ на восточном берегу Оскола. Населенный пункт стал ключевым объектом противника для контроля над восточной частью Харьковской области.