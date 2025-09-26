Из-за очередной атаки разрушены два домовладения в Таволжанке Купянского района, сообщил глава военно-гражданской администрации региона

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины стали чаще применять БПЛА для атак на гражданскую инфраструктуру и дома мирных жителей на освобожденной территории Харьковской области. В результате очередной атаки разрушены два домовладения в Таволжанке Купянского района, сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

"Вооруженные формирования Украины, применяя FPV-дроны, нанесли удары по Таволжанке Купянского района. В результате очередной атаки разрушены два домовладения. По предварительной информации, мирные жители не пострадали. Количество БПЛА, применяемых противником на линии боевого соприкосновения в Харьковской области, существенно увеличилось. Боевики киевского режима ежедневно бьют дронами по гражданской инфраструктуре и домам мирных жителей на освобожденной территории региона", - написал он в своем Telegram-канале.

Ганчев отметил, что несмотря на сложную обстановку, сотрудники военно-гражданской администрации продолжают обеспечивать население продуктовыми наборами, топливом для генераторов, медикаментами и всем необходимым.

"Российская армия наносит удары по укрепрайонам и военной технике врага в районе Купянска и уверенно выбивает его с занимаемых позиций. Штурмовые отряды ВС РФ действуют в тяжелейшей боевой обстановке, но попытки украинской армии остановить продвижение наших войск не имеют успеха", - добавил он.