ВС РФ за неделю освободили четыре населенных пункта в зоне СВО

Удалось освободить Юнаковку, Переездное, Березовое и Калиновское

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Российские военные за неделю освободили в зоне СВО четыре населенных пункта, включая Юнаковку в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В течение недели подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий продвинулись в глубину обороны противника в Сумской области и освободили населенный пункт Юнаковка Сумской области. Подразделения Южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Переездное Донецкой Народной Республики. За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Освободили населенные пункты Березовое и Калиновское Днепропетровской области", - сказали там.