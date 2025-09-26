ВС России также ликвидировали 10 боевых бронированных машин

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Потери ВСУ в зоне ответственности Западной группировки за неделю составили более 1 605 военных и 10 боевых бронированных машин. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Противник потерял более 1 605 военнослужащих, 10 боевых бронированных машин, 108 автомобилей и 18 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 59 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 39 складов боеприпасов и материальных средств", - отметили в ведомстве.

Там добавили, что за неделю подразделения группировки нанесли поражение формированиям четырех механизированных, двух штурмовых, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии.