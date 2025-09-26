Силами группировки также уничтожены 3 танка, 23 боевые бронированные машины, 74 автомобиля и 26 орудий полевой артиллерии

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за минувшую неделю потеряли более 1 540 военнослужащих в зоне ответственности Южной группировки войск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 1 540 военнослужащих, 3 танка, 23 боевые бронированные машины, 74 автомобиля, 26 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 13 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 36 складов боеприпасов, горючего и материальных средств", - говорится в сообщении военного ведомства.