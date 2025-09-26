Силами группировки также уничтожено 3 танка, 4 боевые бронированные машины, 62 автомобиля и 15 орудий полевой артиллерии

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. ВСУ за минувшую неделю потеряли до 1 250 военнослужащих в зоне ответственности подразделений группировки войск "Север". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили до 1 250 военнослужащих, 3 танка, 4 боевые бронированные машины, 62 автомобиля и 15 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 9 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 29 складов боеприпасов и материальных средств", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что также было нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны. "На харьковском направлении нанесено поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны", - добавили в Минобороны.