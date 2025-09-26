Силами группировки также уничтожены 3 танка, 14 боевых бронированных машин, 38 автомобилей и 12 артиллерийских орудий

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Потери ВСУ в зоне ответственности Центральной группировки войск за неделю составили до 3 675 военнослужащих и 3 танка. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Противник потерял до 3 675 военнослужащих, 3 танка, 14 боевых бронированных машин, 38 автомобилей и 12 артиллерийских орудий", - указали в ведомстве.

Он также отметил, что за неделю было нанесено поражение формированиям четырех механизированных, танковой, трех десантно-штурмовых, двух егерских, аэромобильной, штурмовой, воздушно-десантной бригад, трех штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, трех бригад теробороны и двух бригад нацгвардии.