ВС РФ уничтожили технику ВСУ для возведения фортификаций

Также российские военные ликвидировали украинский грузовой автомобиль, использовавшийся для доставки грузов и личного состава к передовой

ДОНЕЦК, 26 сентября. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов Южной группировки войск уничтожили инженерную технику, которую ВСУ использовали для возведения фортификаций на краматорско-дружковском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Операторы FPV-дронов 71-й гвардейской мотострелковой дивизии Южной группировки войск уничтожили инженерную технику - экскаватор противника - на краматорско-дружковском направлении специальной военной операции. Экскаватор был обнаружен и уничтожен в момент эксплуатации, он использовался противником для возведения фортификационных сооружений", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что также был уничтожен грузовой автомобиль, использовавшийся ВСУ для доставки грузов и личного состава к передовой.