Белоусов наградил Героев России в Москве

Вручение состоялось в Национальном центре управления обороной РФ

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил медали "Золотая Звезда" и именное огнестрельное оружие российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В Национальном центре управления обороной Российской Федерации министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды страны - медали "Золотая Звезда" и именное огнестрельное оружие российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции", - сообщили в военном ведомстве.

Глава российского военного ведомства поздравил военнослужащих с высокими наградами, поблагодарил их за образцовое выполнение задач и выразил уверенность в продолжении несения с честью службы на благо государства. Белоусов отметил, что каждый из военнослужащих в значительной степени способствует укреплению обороноспособности и защите суверенитета страны, а врученные сегодня награды - это знак признания заслуг военнослужащих перед Отечеством.