МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Минобороны РФ поделилось кадрами работы саперов Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ, осуществляющих разминирование одного из населенных пунктов Запорожской области.

"На запорожском направлении саперы Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ ежедневно обнаруживают и уничтожают неразорвавшиеся боеприпасы и разминируют участки местности, обеспечивая безопасное продвижение подразделений соединения, спасая жизни своих товарищей", - говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны РФ рассказали, что саперы-десантники расчищают лесопосадки и дороги, на которых находятся неразорвавшиеся боеприпасы, нередко им приходится работать под огнем противника. "Шаг за шагом, с помощью щупа, осматривая поверхность земли перед собой, саперы продвигаются вдоль посадок и дорог. Из-за дистанционного минирования противником, вся земля усыпана осколками, и сапер с помощью щупа определяет, что за предмет находится в траве", - отметили в ведомстве.

Как уточнили в Минобороны РФ, все найденные боеприпасы и взрывоопасные предметы уничтожаются накладным зарядом, так как извлекать из земли и переносить боеприпас не безопасно. "За один день сапер может обезвредить до нескольких десятков не разорвавшихся боеприпасов", - говорится в сообщении.