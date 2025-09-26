Марочко: освобождение Юнаковки обезопасит жителей Курской области от ударов ВСУ

Военный эксперт уточнил, что для закрепления результатов российским бойцам предстоит трудная работа

ЛУГАНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Освобождение российской армией населенного пункта Юнаковка Сумской области обезопасит от ударов жителей приграничья Курской области, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"В ходе тяжелых боев, которые длились почти три месяца, наши военнослужащие наконец-то завладели южными окраинами Юнаковки и продвинулись в южном направлении. <…> Взятие Юнаковки уже обезопасило жителей Российской Федерации на данном участке. И украинские боевики, по сути, лишились возможности продвигаться на тех направлениях, на которых они ранее могли наступать, я имею в виду Курскую область", - сказал он.

Марочко уточнил, что для закрепления результатов у Юнаковки российским бойцам предстоит трудная работа. "Потому что юго-западнее от Юнаковки находится населенный пункт Храповщина, который находится на возвышенности. Также южнее Юнаковки находится ряд высот, которые, к сожалению, еще находятся за украинскими боевиками. Поэтому предстоит еще очень тяжелая работа", - сообщил военный эксперт.

Об освобождении Юнаковки в Минобороны РФ сообщили 26 сентября.