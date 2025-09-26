Освобождение населенного пункта стало самым большим и весомым успехом ВС РФ на сумском направлении

ЛУГАНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Элитные подразделения ВСУ, которые Киев направил к Юнаковке Сумской области, не смогли удержать этот населенный пункт, рассказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, на сумском направлении самым большим и весомым успехом сил РФ за минувшую неделю стало освобождение Юнаковки.

"В боях за Юнаковку мы удержали довольно-таки серьезный напор со стороны украинских боевиков. Также хочу напомнить, что украинское командование направило сюда самые лучшие, элитные силы и в целом делало переброску на сумское направление со всех участков для наращивания сил и средств. И у них все равно ничего не вышло - наши военнослужащие продвинулись вперед, освободив Юнаковку", - сказал Марочко.

Он отметил, что на участке фронта у Юнаковки "есть предпосылки к позитивным результатам".

Об освобождении Юнаковки в Минобороны РФ сообщили 26 сентября.