Украинские солдаты просят усилить позиции на данном участке за счет резерва командования, сообщил военный эксперт

ЛУГАНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Российские подразделения продвигаются в Купянске Харьковской области, несмотря на попытки Вооруженных сил Украины сделать из города крепость. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Касаемо Купянска, сейчас уже стало понятно, что украинское военно-политическое руководство пытается устроить из данного населенного пункта очередную фортецию (в переводе с украинского "крепость" - прим. ТАСС). <…> Но вместе с тем продвижение наших войск неоспоримо. Наши военнослужащие ежедневно увеличивают свою зону контроля в Купянске", - сказал он.

Ранее Марочко сообщал ТАСС, что солдаты ВСУ жалуются офицерам на продвижение российской армии сразу у трех поселений восточнее Купянска Харьковской области: Кучеровки, Петропавловки и Песчаного. По его словам, украинские солдаты просят усилить позиции на данном участке за счет резерва командования.

В Минобороны РФ при этом заявляли, что соединения и воинские части группировки войск "Запад" успешно решают задачи по освобождению города. Из 8 667 зданий взято под контроль 5 667. В настоящее время российские войска заблокировали крупную группировку противника с северной и западной сторон, взяв ее в полукольцо. Продолжается выполнение боевых задач по блокированию неонацистов с южной стороны.

Через Купянск проходят пути снабжения группировки ВСУ на восточном берегу Оскола. Населенный пункт стал ключевым объектом противника для контроля над восточной частью Харьковской области.