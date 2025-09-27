Военный эксперт подчеркнул, что это важный стратегический населенный пункт, который открывает дорогу на Красный Лиман

ЛУГАНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Российские военнослужащие формируют огневой мешок для Вооруженных сил Украины у Кировска (украинское название - Заречное) Донецкой Народной Республики, в окружение рискует попасть группировка ВСУ у соседних Тернов. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Касаемо Кировска, здесь действительно есть формирование огневого мешка. Дело в том, что восточнее Ставков наши военнослужащие практически уже вышли на трассу, также в Кировске идет продвижение с юга на север. Те украинские боевики, которые находятся юго-западнее Тернов, сейчас в спешном порядке должны выйти, иначе они окажутся в огневом мешке", - сказал он.

Марочко подчеркнул, что Кировск - важный стратегический населенный пункт, который открывает дорогу на Красный Лиман (украинское название - Лиман).