Противник также лишился автомобиля и артиллерийского орудия, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Центр" уничтожили за сутки до 500 военных и артиллерийское орудие противника. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

"Потери украинских вооруженных формирований составили до 500 военнослужащих, автомобиль и артиллерийское орудие", - сказал Савчук.

Он отметил, что подразделения группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение живой силе и технике противника в районах Красноармейского, Удачного, Димитрова, Торского, Родинского, Новопавловки и Рубежного.