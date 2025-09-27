27 сентября, 05:03
Марочко: ВСУ, пытаясь сдержать ВС РФ у Ямполя в ДНР, рискуют попасть под удар

Противник становится рискует оказаться под двойной атакой по флангам, сообщил военный эксперт

ЛУГАНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины при попытках удержать силы РФ у Ямполя Донецкой Народной Республики рискуют попасть под двойной удар по флангам, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"Та украинская группировка, которая сейчас пытается сдержать наш натиск в районе Ямполя, где тоже сложилась для них очень серьезная оперативно-тактическая обстановка, может оказаться под двойным ударом по флангам. То есть с северо-востока и с юго-востока мы можем нанести серьезное поражение украинским боевикам, продвинувшись на данных участках и, по сути, начнем охват Красного Лимана", - сказал он. 

