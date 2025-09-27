Удар был нанесен по формированиям механизированной бригады и береговой обороны противника, сообщил начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Бойцы группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили до 50 военнослужащих ВСУ и 5 станций радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ в районах Антоновки, Тягинки, Садового, Веровки и Веселого. Уничтожены до 50 украинских военнослужащих, автомобиль, орудие полевой артиллерии и 5 станций радиоэлектронной борьбы", - сказал Кодрян.