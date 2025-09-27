Группировка "Север" за сутки уничтожила более 180 солдат ВСУ

Противник также потерял 2 боевые бронированные машины, 12 автомобилей, артиллерийское орудие, 2 станции радиоэлектронной борьбы, станцию контрбатарейной борьбы, а также 14 складов боеприпасов и материальных средств, сообщил начальник пресс-центра группировки Ярослав Якимкин

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Север" уничтожили за сутки более 180 украинских солдат, 14 складов боеприпасов и 12 автомобилей. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Ярослав Якимкин.

"Вооруженные силы Украины потеряли свыше 180 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 12 автомобилей, артиллерийское орудие, 2 станции радиоэлектронной борьбы, станцию контрбатарейной борьбы, а также 14 складов боеприпасов и материальных средств", - сказал он.

Якимкин также отметил, что подразделения группировки нанесли поражение формированием двух механизированных бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Варачино, Юнаковка, Искрисковщина, Андреевка и Алексеевка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады и бригады терробороны в районах Варваровки и Волчанска.