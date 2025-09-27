Противник потерял до 175 военнослужащих убитыми и ранеными, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Группировка войск "Южная" за сутки освободила более 5 кв. км территории в районе Клебан-Быкского водохранилища в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

"Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. За сутки в районе Клебан-Быкского водохранилища освобождено более 5 кв. км территории", - сказал Астафьев.

По его данным, ранеными и убитыми противник потерял до 175 военнослужащих. Артиллерией и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены танк, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, орудие полевой артиллерии, 3 станции радиоэлектронной борьбы, а также 7 складов боеприпасов, материальных средств и ГСМ.

Представитель группировки добавил, что авиацией и барражирующими боеприпасами нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Северск, Константиновка, Бересток и Ильиновка.