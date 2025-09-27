Противник также лишился самоходной артиллерийской установки AS-90 производства Великобритании и 7 роботизированных платформ подвоза, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Потери ВСУ за прошедшие сутки в зоне ответственности группировки войск "Запад" составили более 220 военных и 14 автомобилей, 1 украинский военнослужащий сдался в плен. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

"За сутки потери противника составили свыше 220 военнослужащих, 14 автомобилей, самоходная артиллерийская установка AS-90 производства Великобритании и 7 роботизированных платформ подвоза. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен", - сказал Бигма.

Он отметил, что подразделениями группировки нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны в районах Петровки, Яцковки, Колодезного, Староверовки, Ямполя, Болдыревки.

Начальник пресс-центра "Запада" добавил, что расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами уничтожены 17 беспилотников самолетного типа и 15 боевых квадрокоптеров R-18 "Баба-яга". "Кроме того, вскрыты и уничтожены 39 пунктов управления беспилотной авиацией, 4 станции радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы и 6 складов боеприпасов противника", - подчеркнул Бигма.