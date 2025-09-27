Операторы БПЛА "Центра" нарушили логистику ВСУ на красноармейском направлении

Уничтожение десятков пикапов и грузовиков еженедельно снижает мобильность и боеспособность вражеских формирований

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Расчеты ударных БПЛА Центральной группировки войск ВС РФ на красноармейском направлении нарушили логистику украинской группировки, поразив цели на маршрутах снабжения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие расчетов ударных FPV-дронов соединения специального назначения группировки войск "Центр" уничтожают пикапы ВСУ, нарушая снабжение противника под Красноармейском. Точные удары по пикапам и грузовым автомобилям ВСУ нарушают логистику противника на передовой и в тыловых районах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что операторы дронов поражают движущиеся цели на маршрутах снабжения. Особое внимание уделяется грузовым автомобилям и пикапам, перевозящим боеприпасы и личный состав, - точные попадания вызывают детонацию грузов, полностью уничтожая технику.

"Систематические удары FPV-дронов по логистическим цепям ВСУ значительно осложняют снабжение и ротацию подразделений противника. Уничтожение десятков пикапов и грузовиков еженедельно снижает мобильность и боеспособность вражеских формирований на данном направлении", - подчеркнули в военном ведомстве.