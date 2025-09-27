Подразделения выполняют боевые задачи при поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Подразделения Западной группировки войск завершают зачистку населенного пункта Кировск ДНР от остатков подразделений ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

"Завершается зачистка населенного пункта Кировск Донецкой Народной Республики российскими штурмовыми подразделениями от остатков подразделений ВСУ", - сказал он.

Он отметил, что подразделения группировки продолжают выполнять боевые задачи специальной военной операции, при поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации бойцы улучшили тактическое положение.