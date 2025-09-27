Бойцам танкового полка вручили награды за выполнение задач в зоне СВО

Генерал-майор Игорь Томшин пожелал военнослужащим неиссякаемой стойкости, боевой удачи и скорейшего возвращения домой

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Командующий 1-й гвардейской танковой армией Западной группировки войск генерал-майор Игорь Томшин вручил государственные награды военнослужащим танкового полка за успешное выполнение боевых задач в зоне проведения СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Командующий 1-й гвардейской танковой армией группировки войск "Запад" генерал-майор Игорь Томшин вручил государственные награды военнослужащим танкового полка за проявленное мужество, стойкость, профессионализм и успешное выполнение боевых задач в зоне проведения специальной военной операции. Среди врученных наград - медали "За отвагу" и "За храбрость" II степени, знаки отличия ордена Святого Георгия - Георгиевские кресты IV степени", - говорится в сообщении.

Отмечается, что генерал-майор Томшин пожелал военнослужащим неиссякаемой стойкости, боевой удачи и скорейшего возвращения домой. "Он выразил твердую уверенность в том, что бойцы и впредь будут с честью выполнять свой воинский долг, и заверил, что их подвиги никогда не будут забыты", - подчеркнули в ведомстве.

В Минобороны добавили, что сразу после награждения военнослужащие вернулись к выполнению боевых задач.