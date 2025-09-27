Эвакуированную с поля боя технику передали специалистам

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Российские военнослужащие Восточной группировки войск обнаружили и эвакуировали брошенные бронетранспортеры M113 противника в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе освобождения населенного пункта Новоивановка Днепропетровской области военнослужащие завладели вооружением и боеприпасами, в том числе иностранного производства. Противник оставил позиции в спешке. В районе лесополосы были обнаружены брошенные американские бронетранспортеры М113", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эвакуированную с поля боя технику передали специалистам, после чего она будет доставлена в музей трофейной техники.

В Минобороны также рассказали об уничтожении артиллерией Восточной группировки опорного пункта ВСУ. "В Днепропетровской области расчет БПЛА "Орлан" группировки войск "Восток" выявил опорный пункт ВСУ. Оператор <…> передал координаты противника расчетам самоходных артиллерийских установок 2С19 "Мста-С", которые нанесли удары высокоточными боеприпасами "Краснополь". В результате точных попаданий опорный пункт противника полностью уничтожен, а ВСУ понесли потери в живой силе", - сообщили в ведомстве.