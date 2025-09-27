Боец Блатик: на острове в Херсонской области нашли женский водолазный костюм ВСУ

По словам военнослужащего, при обезвреживании группы диверсантов удалось подтвердить, что в ее составе была женщина

ГЕНИЧЕСК, 27 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие ВС РФ в Херсонской области зафиксировали присутствие женщины в составе диверсантов-водолазов, группа была обезврежена. Об этом сообщил ТАСС командир взвода разведбатальона 49-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" с позывным Блатик.

"Мы проводили разыскные поисковые действия и вышли на один участок, было видно, что там кто-то ходил, работал. Мы тихо все обследовали, нашли дерево, оно было прикрыто корой. Нашли там боеприпасы, натовские гранаты. Нашли семь мужских водолазных костюмов, трубки, очки и один женский [костюм]", - сказал Блатик про одну из предыдущих задач.

Командир взвода уточнил, что военные не сразу поняли, что костюм женский, на нем были розовые полоски. "Когда пошли по болоту снимать их растяжки, увидели, что размер обуви по следу один был маленький", - добавил он. По его информации, при обезвреживании группы удалось подтвердить, что в ее составе была женщина. Устранить водолазов получилось с помощью артиллерии.