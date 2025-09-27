Идет зачистка окрестностей, сообщил военный эксперт

ЛУГАНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Российские подразделения контролируют большую часть населенного пункта Отрадное Харьковской области и начали зачищать его окрестности, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

В пятницу Марочко сообщал ТАСС, что ВС РФ, зайдя в Отрадное, начали закрепляться на его северных окраинах.

"Касаемо Отрадного, сейчас большая часть населенного пункта уже за нашими военнослужащими, идет зачистка окрестностей", - сказал он.

Военный эксперт отметил, что в боях за Отрадное российские силы применяют тактику комбинированных ударов, позволяющую продвигаться на данном участке фронта с минимальными потерями. "Здесь довольно-таки серьезная ситуация, поскольку и южнее, и юго-западнее от Отрадного есть серьезные укрепрайоны украинских боевиков, которые находятся на стратегических высотах", - уточнил Марочко.