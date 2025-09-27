ТАСС: заблокированный у Синельникова взвод ВСУ бросили умирать

Собеседник уточнил, что командование украинской армии прекратило попытки по деблокированию окруженных подразделений

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Командование ВСУ прекратило попытки деблокирования окруженных в Синельниковском лесу Харьковской области подразделений, оставив их умирать. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"На харьковском направлении в Синельниковском лесу продолжают оставаться в окружении подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады и 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ общей численностью до взвода личного состава. Командование ВСУ прекратило попытки по их деблокированию, тем самым бросив умирать", - сказал собеседник.

Ранее силовики сообщали, что российские военные уничтожили в Синельниковском лесу более половины личного состава ВСУ, попавшего в окружение.